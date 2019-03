Hospital de Évora descontamina e prevê reabrir cuidados intensivos na quarta-feira

Lusa12 Mar, 2019, 18:12 | País

Em comunicado divulgado hoje à tarde, o conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou ter decidido "realizar uma descontaminação da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, após terem sido isoladas estirpes de bactérias multirresistentes, habituais em ambiente hospitalar".

"Na sequência dessa decisão e após desocupação" do serviço, na quarta-feira, a unidade de cuidados intensivos "será descontaminada, retornando à sua atividade normal no próprio dia", referiu o HESE.

Segundo a administração da unidade hospitalar, "este procedimento é habitual nos hospitais, sempre que tal se justifica".

Contactado pela Lusa, Celso Silva, dirigente no Alentejo do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) revelou que, das informações que recolheu, a bactéria detetada foi "a KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase), que é comum surgir em unidades de cuidados intensivos".

"É uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos, como existem outras, e que se desenvolve nestes meios, onde há muitos aparelhos e doentes ventilados e se utilizam, porque é mesmo necessário, muitos antibióticos", referiu o dirigente sindical.

Segundo Celso Silva, trata-se, por isso, de "uma bactéria comum" e, apesar de se tratar de "uma situação grave, a única solução é descontaminar o serviço, com recurso a produtos específicos".

O sindicalista adiantou que, dos dados que recolheu, "só havia um doente internado na Unidade de Cuidados Intensivos" Polivalente do HESE, o qual "vai ser transferido para o internamento normal porque está em condições disso".

"Do que sei, o doente não está infetado e não há nenhum profissional de saúde atingido. A bactéria deve estar alojada em algum equipamento ou local do serviço e, por isso, o que há a fazer é a descontaminação e, em princípio, o problema ficará resolvido", desdramatizou.

O dirigente sindical escusou-se ainda a estabelecer uma relação de "causa-efeito" entre o aparecimento da bactéria e o número de profissionais no serviço: "Extrapolar isto para a falta de pessoal ou para qualquer outra coisa é demais. Não há uma causa-efeito para este tipo de bactéria, exceto as resistências normais que, ao longo do tempo, vai ganhando aos antibióticos".

Antes, fontes hospitalares tinham revelado à Lusa que uma bactéria multirresistente tinha sido detetada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do HESE, o que vai obrigar ao seu encerramento temporário.

"É uma bactéria transmissível" e, por esse motivo, será necessário encerrar a UCI de Évora "para limpeza e desinfeção", adiantou à Lusa o secretário regional do Alentejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Armindo Ribeiro.

Fonte do conselho de administração do HESE também tinha confirmado à Lusa a existência da bactéria na UCI e o encerramento da unidade na quarta-feira, para descontaminação, referindo que a UCI ainda estava a funcionar, a meio da tarde de hoje, por ser necessário esperar pela alta dos doentes internados.

"É uma situação de rotina e não põe em causa os utentes, nem os profissionais", notou a fonte, assinalando que o hospital de Évora tem "protocolos de segurança que permitem evitar o risco e controlar estas situações".

Nas declarações à Lusa, o secretário regional do Alentejo do SIM considerou que "a grande falta de profissionais" nos hospitais faz com que "a prestação de cuidados de saúde tenha vindo a degradar-se e que os controlos microbiológicos dos doentes sejam cada vez mais difíceis".