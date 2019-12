Hospital de Faro. Cirurgiões seniores recusam fazer urgências a partir de janeiro

Os chefes de equipa de Cirurgia do Hospital de Faro informaram que estão indisponíveis para fazer urgências a partir de 1 de janeiro. A medida é justificada com a persistência de condições de trabalho degradadas, e já recebeu a solidariedade do bastonário da Ordem dos Médicos.