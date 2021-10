Hospital de Faro é um dos que mais sente a falta de médicos

O diretor clínico do hospital de Faro reconhece o estrangulamento do centro hospitalar, subdimensionado, tanto em Faro como em Portimão.



Os utentes queixam-se de horas intermináveis de espera e, no caso da psicologia, por terem que ser transferidos para Lisboa, por falta de consulta no Algarve.