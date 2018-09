Hospital de Gaia. Meia centena de diretores e chefes de serviço demitem-se

RTP05 Set, 2018, 13:17 / atualizado em 05 Set, 2018, 13:35 | País

Desde março deram a ministros da Saúde e das Finanças um período mínimo para disponibilizarem mais recursos técnicos e humanos para a unidade, que serve 700 mil pessoas. Nesse tempo, garantem, pouca ou nenhuma promessa foi cumprida.





Os responsáveis clínicos prometem explicar as razões da sua demissão em conferência de imprensa, às 15h00.









Na altura, Miguel Guimarães foi extremamente duro. Falou mesmo em "cenário de guerra".







De acordo com os médicos, as suas queixas eram desvalorizadas pela administração do Hospital de Gaia, apesar desta falar então em investimentos numa nova urgência.



Exigiam assim soluções urgentes aos responsáveis máximos do setor. A falta do que consideram resposta adequada da tutela levou agora à demissão.



Em março, a denúncia dos problemas foi colocada junto do bastonário dos Médicos. Miguel Guimarães foi à unidade hospitalar para testemunhar, além da falta de recursos humanos, a falta de equipamentos e o material obsoleto, as enfermarias degradadas e uma casa de banho para mais de 20 doentes.