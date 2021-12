Hospital de Gaia processa utente que agrediu médica na última madrugada

A participação, também confirmada pela PSP do Porto, decorreu do facto de uma mulher a aguardar para ser atendida ter, "após uma troca de palavras cerca das 04:00, com uma médica, agredido a mesma", acrescentou a fonte.

No ato da agressão, acrescentou a fonte, a utente "utilizou as agulhas de crochê que tinha mão" e que utilizara até então "para fazer crochê enquanto aguardava ser atendida".

A fonte disse à Lusa que a mulher deu entrada no hospital "cerca da meia-noite e que lhe foi atribuída "uma pulseira verde".

Em face da agressão foi chamado ao local o agente da PSP de serviço no hospital, para tomar conta da ocorrência, informação que serviu de base para a queixa entretanto apresentada, assinalou a fonte.

A utente voltou, entretanto, às urgências daquele hospital, alegando estar sob "grande ansiedade", tendo sido atendida, acrescentou a fonte, precisando que o hospital "não pode negar atendimento a ninguém".