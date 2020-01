Hospital de Gaia sugere aos doentes não prioritários ida aos centros de saúde

O Centro Hospitalar de Gaia-Espinho começou a reencaminhar doentes não-prioritários do serviço de urgência para os centros de saúde. Trata-se de um projeto inovador que arrancou no início do ano, que pretende melhorar a resposta e reduzir os tempos de espera nas urgências.