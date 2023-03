Hospital de Loures. Direção executiva SNS designa centros hospitalares alternativos com urgência pediátrica

Aos fins de semana durante o dia, a assistência será assegurada pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (que inclui o Hospital Santa Maria), Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (que inclui o Hospital Dona Estefânia e o Hospital São José), e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (que inclui o Hospital São Francisco Xavier, por exemplo).Já durante o período noturno, as alternativas são o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central.Os utentes pediátricos da área de influência do Hospital Beatriz Ângelo que recorram a estes hospitais durante os períodos de suspensão da atividade e que tenham indicação para internamento “serão reencaminhados para o Hospital de Loures (…) para internamento neste hospital, assegurando desta forma a proximidade”, acrescenta o comunicado.“As instituições hospitalares, a Linha de Saúde SNS24 e o INEM, possuem a informação adequada e encontram-se organizados para a correta orientação, transporte, receção, triagem, diagnóstico e tratamento das crianças e adolescentes, garantindo segurança, previsibilidade e acesso a cuidados de saúde, para as situações urgentes”, assegura ainda a direção executiva do SNS.Estas são as alternativas delineadas pela direção executiva do SNS na sequência daAs alterações aos horários das urgências devem-se à saída de seis pediatras para outras unidades e ao facto de haver outros dois médicos de licença.Na sequência desta decisão, os 11 chefes de urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, apresentaram esta quarta-feira a demissão em bloco . Numa carta a que a agência Lusa teve acesso, os profissionais alertam para a degradação do serviço.A escassez de recursos humanos faz com que"Os médicos desta casa (os que vão ficando) têm feito diversos apelos às suas chefias denunciando a situação grave, perigosa e desumana que vivemos hoje em dia", referem os diretores na carta vista pela agência Lusa.

"Os últimos meses têm sido marcados pela saída recorrente de especialistas do Serviço de Medicina Interna do Internamento e da Equipa Dedicada do Serviço de Urgência Geral", referem, acrescentando que esta redução não tem sido acompanhada por uma diminuição de doentes.



No comunicado enviado esta tarde às redações, a direção executiva do SNS garante que está a trabalhar em conjunto com o Hospital de Loures, com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e com o Ministério da Saúde “no sentido de encontrar soluções que consigam traduzir-se num reforço de médicos pediatras, para assegurar uma resposta consistente nesta instituição”.



Destaca ainda que o Hospital Beatriz Ângelo “possui equipas de profissionais de elevada qualidade e que têm demonstrado uma enorme dedicação e esforço, no sentido de manter a excelência que sempre nos habituaram”.