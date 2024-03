Hospital de Loures não está a receber grávidas transportadas em ambulâncias

As restrições nos serviços de obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo em relação às grávidas encaminhadas pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes)e INEM foram também confirmadas à Lusa pela secretária regional de Lisboa e Vale do Tejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Maria João Tiago, justificando esta situação com a falta de médicos.







Em declarações à Antena 1, a secretária regional de Lisboa e Vale do Tejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Maria João Tiago, disse que o desvio de utentes causa sempre sobrecarga para outros hospitais.



Por isso, Maria João Tiago, afirmou que é preciso encontrar outra solução e chama a nova ministra da Saúde à mesa das negociações.