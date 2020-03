Hospital de Matosinhos cancela consultas e tem segunda ala de acolhimento

Em resposta à agência Lusa, o hospital, integrado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), no distrito do Porto, adiantou ter cancelado toda a atividade programada, à exceção das consultas de obstetrícia, assim como a Unidade de Medicina Hiperbárica e a Oncologia Médica/Hospital de Dia.

No entanto, sempre que a situação clínica o exigir o médico poderá agendar uma consulta com o doente, sublinhou.

O hospital suspendeu ainda as atividades formativas, lúdicas, estágios, ensaios clínicos, reuniões cientificas e reforçou o atendimento através do `call center´.

Depois de adaptar uma ala para receber pessoas com suspeitas de infeção pelo novo coronavirus, que funciona para estudo e internamento, com uma equipa própria de profissionais de saúde e de acesso restrito, que recebeu o primeiro caso a 06 de março, está agora a adaptar um segundo espaço.

Esta nova ala, à semelhança da primeira, está no quarto piso e tem capacidade para 21 camas, revelou.

Além disso, o Hospital Pedro Hispano está a preparar-se para possíveis fases seguintes da pandemia, assim decretada pela organização Mundial de Saúde (OMS), através do aumento do número de camas na Unidade de Cuidados Intensivos e, se necessário, ocupação de um novo espaço (zona de recobro da Cirurgia de Ambulatório), adiantou.

Na nota, a unidade de saúde explicou que está a recrutar e integrar mais recursos humanos, a articular-se com as unidades de saúde familiar para evitar a vinda de utentes ao hospital e a admitir, de forma diferenciada no serviço de urgências, pessoas com queixas respiratória, definindo um circuito próprio e autónomo da circulação de doentes com outras patologias.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que aprova as medidas extraordinárias e urgentes de resposta ao surto de Covid-19, anunciou o Palácio de Belém.

"Atendendo à situação de alerta nacional em que o País vive, e na expetativa de subsequente ratificação parlamentar, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que aprova as medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus", lê-se na nota publicada na página da Presidência da República na Internet.

Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19.

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.