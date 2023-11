Hospital de Penafiel reabre urgência de pediatria em dezembro

Nos dias restantes, o hospital de referência será o Hospital de São João, no Porto,

Desde outubro que o funcionamento dos vários serviços de urgência do CHTS tem sofrido interrupções e reativações, devido "aos acontecimentos recentes no país e à reavaliação que os médicos estão a fazer sobre a continuidade da indisponibilidade para completar as escalas de urgência", refere-se numa nota enviada à Lusa.

Em número de atendimentos, a urgência do Hospital Padre Américo é a segunda maior do Norte do país, atrás do Hospital de S. João, no Porto.

Aquele centro hospitalar, que compreende as unidades de Penafiel e Amarante, serve quase meio milhão de habitantes, da região do Tâmega e Sousa formada por 12 municípios.