Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo sob investigação do Ministério Público

Em causa estão suspeitas de assédio laboral e sexual na Unidade de Cuidados Intensivos. São 44 os profissionais que fizeram queixa do diretor de serviço à administração do hospital. Passaram quatro meses e os médicos, enfermeiros e assistentes operacionais garantem que nada mudou. O Sindicato dos Médicos do Norte acusa o Conselho de Administração de conivência.