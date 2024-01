Hospital de Santa Maria ativa plano de contingência para os próximos 15 dias

Há ainda uma expetativa de um aumento de doentes com infeções respiratórias no maior hospital do país e que por este motivo vai voltar a reduzir alguns serviços.Algumas das cirurgias podem mesmo ultrapassar o prazo máximo recomendável de espera.

As autoridades de Saúde estimam que o pico da gripe seja atingido nos próximos dias.





O elevado número de doentes com infecções respiratórias que procuram os hospitais, além das limitações de recursos humanos, têm provocado um aumento dos tempos de espera nas urgências superior ao recomendado.Uma situação que se repete em vários hospitais do país.