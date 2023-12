Hospital de Santa Maria com dezenas de utentes a esperar vaga para internamento

Os constrangimentos nas urgências de mais de 30 hospitais do país continuam. No hospital de Santa Maria, em Lisboa, 60 a 70 doentes aguardavam nas ultimas horas vaga para internamento nas urgências, sobretudo das áreas de pneumologia e ortopedia.

Não é possível prever quando possam ter vaga, admite João Gouveia, diretor do serviço de urgência do Santa Maria, que espera que consiga interná-los "nos próximos dias".



A maior parte dos utentes têm se aguardar vaga em macas, não em camas.



O diretor admite preocupação com a dificuldade de encaminhamento dos pacientes para outras unidades, mas também pela grande afluência, que deverá agravar-se com a chegada do Inverno, e por ela derivar também de constrangimentos nas urgências de outras unidades.