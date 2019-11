Hospital de Santa Maria vai ter espaço para doentes com alta

Ao todo serão 26 camas destinadas a pessoas que após terem alta aguardam vaga em lares ou na rede de cuidados continuados e que não têm também familiares com condições para as acolher.



Em entrevista à agência Lusa, o diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra o Santa Maria, Luis Pinheiro, explicou que a ideia é retirar doentes que já não precisam de internamento das camas para doentes agudos.



A partir de meados de dezembro, o responsável do Santa Maria conta ter esse espaço, que terá 26 camas, para essas pessoas que já têm alta clínica.



O barómetro de internamentos sociais da Associação dos Administradores Hospitalares, divulgado em abril, indicava que cerca de mil camas dos hospitais públicos estão diariamente ocupadas por pessoas que não precisariam já de estar internadas, mas que não tinham alternativa.



Segundo o mesmo estudo, os doentes internados por motivos sociais ficam em média quase cem dias no hospital, o que representou um aumento superior a 40 por cento (%) em relação a 2018.



Incapacidade das famílias ou falta de respostas na comunidade são os principais motivos destes internamentos sociais.