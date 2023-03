Hospital de Santo António investe em cirurgia robótica

O Hospital de Santo António, no Porto investiu dois milhões de euros num sistema de cirurgia robótica. É a terceira unidade do Serviço Nacional de Saúde com este potencial de operações mais precisas, seguras, com menos tempo de internamento e menos efeitos secundários. Uma modernização que está a ajudar a fixar também especialistas no SNS.