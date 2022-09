Hospital de São João abre Banco de Leite Humano

O equipamento – que abre hoje oficialmente, mas já tem dadoras inscritas – nasceu da requalificação da copa de leite do HSJ, local onde é preparada a alimentação de bebés que não estão a ser amamentados.O investimento do CHUSJ rondou meio milhão de euros e a equipa do Banco de Leite Humano do Norte junta farmacêuticos, especialistas em patologia clínica, nutricionistas, entre outros profissionais e técnicos.Podem beneficiar deste leite doado bebés prematuros, cujas mães não estão biologicamente preparadas para amamentar, ou seja, devido à antecipação da chegada dos filhos ainda não tenham leite materno ou até o tenham, mas não em quantidade suficiente.Também beneficiam deste projeto bebés internados por longos períodos nos serviços de neonatologia após, por exemplo, cirurgias longas ou recobros demorados, cujas mães até tinham leite, mas esse acabou durante o processo de recuperação do filho.