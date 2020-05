Hospital de São João integra projeto europeu de Inteligência Artificial para diagnóstico da covid-19

O objetivo é analisar rapidamente as TAC, verificar se existem sinais sugestivos de infeção, assim como informação para perceber a evolução dos sintomas em casos mais complexos. Este trabalho vai permitir maior rapidez e segurança na confirmação da doença, além de melhor orientação e tratamento dos doentes.