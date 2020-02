Hospital de São João na linha da frente no tratamento da obesidade

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) quadruplicou, em um ano, o número de primeiras consultas na área da obesidade, através da criação do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI), disse hoje o responsável pelo projeto, John Preto.

Mais pormenores com a jornalista Isabel Cunha.





C/ Lusa

"Melhoramos a gestão, o acesso e os tempos de resposta. Em termos práticos e técnicos, o que aconteceu é que quadruplicámos o número de primeiras consultas. Passamos de um histórico de 400 por ano para 1.600", referiu o diretor do CRI de Obesidade do CHSJ.De acordo com dados apresentados hoje, o internamento em 2018 nestes casos rondava os 4,46 dias, enquanto agora está em 2,47, o que corresponde a um objetivo cumprido em 121%, tendo John Preto destacado que graças a estes números e a este CRI "foram libertadas camas no hospital para outras necessidades".Quanto ao número de doentes com tempo de espera superior a um ano, esse passou de 2.792 em 2018 para 958 em 2019.Já o total de cirurgias foi de 580 em 2019, enquanto no ano anterior se realizaram, nesta área, 273.Soma-se o número de inscritos para cirurgia com tempo espera superior a um ano que em 2018 era de 98 doentes e em 2019 foi zero.