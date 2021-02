Hospital de São João recebeu mais doentes transferidos de hospitais da Grande Lisboa

Foto: José Coelho - Lusa

O Hospital de S. João está de portas abertas, para continuar a receber mais doentes com Covid-19, de outras unidades do país. Na última noite, chegaram à instituição do Porto vários utentes que estavam internados na grande Lisboa, uma das regiões mais pressionadas pela pandemia nesta altura.

O Serviço Nacional de Saúde continua a fazer a gestão dos doentes infetados com Covid-19, com transferências em função da disponibilidade da rede hospitalar do país.