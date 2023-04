Hospital de Setúbal. Autarcas juntam-se a marcha contra o fecho parcial das urgências

Dezenas de profissionais de saúde e população manifestaram-se em defesa do Centro Hospitalar de Setúbal. A marcha, convocada pelo Fórum Intermunicipal da Saúde, teve por objetivo exigir que o hospital de São Bernardo tenha as urgências a funcionar em permanência.