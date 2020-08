Hospital de Vila Franca de Xira pede encaminhamento de doentes para outros serviços de urgências

O Hospital de Vila Franca de Xira pede que doentes que cheguem pelo CODU sejam encaminhados para outros serviços de urgência. Esta medida é temporária e serve para dar resposta à situação no internamento que está com capacidade limitada. A jornalista Lígia Sousa está no local e atualizou as informações.