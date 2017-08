Partilhar o artigo Hospital do Funchal confirma 13 mortes e 16 feridos ainda internados, mas todos estáveis Imprimir o artigo Hospital do Funchal confirma 13 mortes e 16 feridos ainda internados, mas todos estáveis Enviar por email o artigo Hospital do Funchal confirma 13 mortes e 16 feridos ainda internados, mas todos estáveis Aumentar a fonte do artigo Hospital do Funchal confirma 13 mortes e 16 feridos ainda internados, mas todos estáveis Diminuir a fonte do artigo Hospital do Funchal confirma 13 mortes e 16 feridos ainda internados, mas todos estáveis Ouvir o artigo Hospital do Funchal confirma 13 mortes e 16 feridos ainda internados, mas todos estáveis