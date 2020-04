Hospital e Câmara de Gaia criam "Hotel Positivo" para infetados sem condições em casa

Este alojamento, na Hospedaria do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, é exclusivamente dedicado a utentes infetados pelo novo coronavírus sem necessidade de internamento e sem possibilidade de irem para a casa, pelo facto das condições dessa não permitirem "garantir as normas de segurança de isolamento", sublinhou fonte hospitalar.

Os doentes encaminhados para este hotel terão de assegurar que têm o telefone ou telemóvel sempre ligado, comprometendo-se a unidade de saúde a garantir a alimentação, a higienização e o acompanhamento médico necessário, disse.

Cada utente terá um termómetro, máscara cirúrgica e folhetos informativos.

Já o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia lembrou que os doentes encaminhados para o "Hotel Positivo" não têm "grande dependência", mas desta forma mantêm-se sob o controlo do hospital.

O hospital entende que, com esta resposta, cria um "alívio de camas" que ficam para os doentes que precisam de ser ventilados, vincou Eduardo Vítor Rodrigues.

O socialista lembrou que há cerca de 15 dias que o centro hospitalar está a utilizar a hospedaria do Parque Biológico para alojamentos médicos.

As necessidades e urgências gere-as melhor o hospital e à câmara só compete dar todo o apoio possível, sublinhou.

"Temos os equipamentos, é para os ceder", concluiu.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a terça-feira (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.