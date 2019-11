Hospital Garcia de Orta. Urgência pediátrica volta a fechar

A situação poderá agravar-se e há receios de que possa fechar durante toda a semana.



A comissão de utentes esteve reunida com a administração do Hospital, que tentou sem sucesso encontrar uma solução para completar as escalas de fim de semana.



Este serviço encerrou por diversas vezes durante a noite em outubro por falta de especialistas.



O hospital acabou por implementar um modelo de encerramento no período noturno aos fins de semana.