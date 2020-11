Hospital Militar do Porto com 40 doentes transferidos de unidades da região

Em comunicado, as Forças Armadas referem que o hospital militar do Porto recebeu, entre quarta-feira e hoje, "mais 20 doentes" infetados com covid-19, provenientes da unidade de Amarante, que pertence ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

"Estes doentes juntam-se a outros 20, que já se encontravam internados no HFAR-PP [Hospital das Forças Armadas -- Polo do Porto], provenientes do Hospital de São João, do Hospital de Santo António e do Hospital do Vale do Sousa em Penafiel", descreve a nota de imprensa do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O hospital de Penafiel, pertence, juntamente com a unidade de Amarante, ao CHTS, que já teve 235 doentes covid-19 internados, o correspondente a 10% dos internamentos a nível nacional.

"Este apoio surge na sequência de um pedido do CHTS, no âmbito do protocolo de colaboração entre o HFAR-PP e a Administração Regional de Saúde do Norte, tendo o transporte sido realizado por ambulâncias da região", especifica o Hospital Militar.

Quanto aos pacientes deslocados de Amarante, as Forças Armadas referem que os primeiros 10 chegaram ao Porto na quarta-feira à noite.

"Uma equipa médica do HFAR-PP [Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto] recebeu os doentes, encaminhando-os para as enfermarias de isolamento, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico", refere o comunicado.

Já no polo de Lisboa, o Hospital das Forças Armadas tem internados oito doentes infetados com covid-19, provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures e do Hospital de Setúbal.