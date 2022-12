Hospital Militar. Doentes vão ser transferidos para o SNS

Os hospitais das Forças Armadas de Lisboa e Porto começam na segunda-feira a transferir doentes para unidades do Serviço Nacional de Saúde.São 68 doentes com necessidade de internamento que têm de mudar de instituição, uma vez que os hospitais das Forças Armadas perdem 222 colaboradores a partir de 1 de janeiro.