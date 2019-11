Hospital Santa Maria, em Lisboa, cria espaço de internamento para quem já teve alta clínica

Assim, este espaço do Hospital de Santa Maria vai servir para acolher aqueles que ainda esperam vagas em lares ou na rede de cuidados continuados e também para quem não tem familiares com capacidade para receber os doentes, libertando camas para doentes agudos.



O Hospital vai ter 26 camas para este efeito a partir de meados de dezembro.



O diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Norte dá mais pormenores sobre este novo espaço.