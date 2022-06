Hospital Santa Maria tenta gerir pressão nas urgências de obstetrícia

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Em Almada, a urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta reabriu na manhã desta quarta-feira depois de um encerramento de 12 horas. A partir das 20h00 de terça-feira, as grávidas foram encaminhadas para os Centros Hospitalares de Setúbal, do Barreiro-Montijo ou para Lisboa.