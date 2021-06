Houve uma descida no consumo de tabaco em Portugal nos últimos cinco anos

Foi o que explicou à Antena 1, a diretora do programa nacional para a prevenção e controlo do tabagismo, Emília NunesO sexo feminino é também visado neste relatório. A prevalência do consumo de tabaco baixou de 13,2% para 10,9%Emília Nunes explica a descida com uma maior consciencialização dos perigos do tabaco.A diretora do programa nacional para a prevenção e controlo do tabagismo admite no entanto que há ainda muito a fazer.