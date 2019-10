HSFX. Clínicos sem especialidade asseguram urgências de obstetrícia

O regulador identificou escalas com profissionais que nem são internos de ginecologia e obstetrícia, o que viola as regras de segurança definidas pelo Colégio da especialidade.



A administração do centro hospitalar Lisboa Ocidental garante que os médicos não fazem cirurgias e que estão limitados ao atendimento.



São contratados através de empresas de prestação de serviços para completar os turnos da urgência.



Mas a Ordem denuncia a existência de profissionais com formação fora do espaço europeu com menos horas de formação que ainda não estão regularizados em Portugal.