Foto: Tiago Petinga - Antena 1

Depois de Margarida Blasco ter aberto a porta ao diálogo sobre o direito à greve dos polícias, foi emitida uma nota por parte do ministério a desmentir esse cenário, o que levou vários partidos políticos a questionarem a capacidade da ministra para se manter em funções. Mas o secretário-geral do PSD elogia o trabalho da governante e desvaloriza as críticas.