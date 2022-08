IC5 reabriu ao trânsito depois de cortado devido a fogo em Alijó

"O incêndio está quase dominado, só temos uma frente ativa, já reabrimos as estradas e estamos à espera da máquina de rastos para vir consolidar algumas manchas", afirmou Artur Mota, segundo-comandante distrital de operações de socorro de Vila Real.

Por prevenção, a meio da tarde, o IC5 foi cortado ao trânsito entre os nós do Pópulo e de Alijó, estando já reaberto.

Mantém-se cortada a Estrada Nacional (EN) 212, entre as aldeias de Ribalonga e Cal de Bois.

Artur Mota disse que a palavra de ordem é "cautela", devido ao vento e ao combustível disponível no terreno, mato e pinheiro-bravo, mas salientou que o "combate está a correr favoravelmente" e que está convencido de que ao "início da noite" o fogo poderá "estar resolvido".

Referiu também que já há operacionais empenhados nas operações de rescaldo.

Segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) o alerta para o fogo foi dado às 13:50 e no local estavam, pelas 19:00, 115 operacionais, apoiados por 35 viaturas. Durante a tarde estiveram mobilizados para este fogo cinco meios aéreos.

No início do fogo, segundo Artur Mota, verificaram-se "duas ou três projeções" e o facto de estarem aldeias próximas causou preocupações, não se tendo verificado, no entanto, danos.