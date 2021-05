Idade da reforma vai aumentar um mês no próximo ano

Tem sido o método da avaliação dos últimos anos: esperança média de vida e pensão de velhice.



De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, entre 2018 e 2020 o número médio de anos que uma pessoa vive em Portugal manteve-se nos mesmo com a pandemia.



Portanto em 2022, é necessário ter 66 anos e 7 meses para pedir a reforma em regime normal. Este ano é menos um mês.



Até lá, quem tiver 40 anos de contribuições tem um desconto de 4 meses por cada ano que tiver a mais acima dos 40 de trabalho. No limite, pode mesmo pedir a reforma aos 65 sem qualquer corte.



Quem pedir a reforma antes da idade tem cortes e em 2022 maiores. O fator de sutentibilidade também aumenta e passa a ser, para o ano, de 15,5%.



Os especialistas acreditam no entanto que na próxima avaliação haja um recuo histórico nestes números, porque 2019, 2020 e 2021 entram nas contas - anos de pandemia, anos com mais mortes em Portugal.