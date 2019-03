Idai. Lisboa entregou hoje medicamentos à Cruz Vermelha e continua a receber doações

Lusa27 Mar, 2019, 16:37 | País

"Agora seguem os medicamentos prioritários. A situação é muito delicada porque há muitas grávidas e estão a haver partos prematuros face ao `stress` da circunstância", disse à Lusa o vereador da Proteção Civil na Câmara de Lisboa, Carlos Castro (PS).

Estes medicamentos foram hoje entregues para seguirem no avião da Cruz Vermelha que sairá no domingo para a cidade da Beira, referiu o autarca, sublinhando que o município está articulado com os Estados português e moçambicano.

Numa fase posterior, em articulação, com a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), será equacionado que "parte da mercadoria siga por via marítima", explicou o vereador.

Lisboa está a coordenar não só a ajuda entregue nos quartéis do RSB, mas também os bens entregues pelos concelhos de Sines, Barreiro e Funchal, e foi contactada no mesmo sentido por Bragança e por vários municípios do Algarve, referiu Carlos Castro.

Os 11 quartéis do RSB vão continuar a receber bens 24 horas por dia, pelo menos, durante mais uma semana e meia, esclareceu o vereador.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo dados das agências das Nações Unidas.

Moçambique foi o país mais afetado, registando até ao momento 468 mortos e 1.522 feridos, segundo as autoridades moçambicanas, que dão ainda conta de mais de 135 mil pessoas a viverem atualmente em centros de acolhimento, sobretudo na região da Beira, a mais atingida.