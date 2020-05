Idanha-a-Nova é um dos concelhos sem casos de covid-19

Nas últimas semanas, o boletim das autoridades de saúde tem mostrado que as grandes cidades, sobretudo no litoral, lideram no números de casos de covid-19. A pandemia tem tido mais expressão a norte, seguido de Lisboa e Vale do Tejo.



Há concelhos do país que nem sequer figuram na lista da DGS, porque não tem casos da doença ou porque têm menos de três infetados. É o que acontece em quase 30% dos municípios do país, muitos deles de baixa densidade populacional e situados no interior.



No litoral, a excepção são concelhos como Sines, Aljezur, Vila do Bispo, Óbidos ou Nazaré.



O distrito de Portalegre é o que tem menos municípios afetados pela doença. Em Castelo Branco, por exemplo, em 7 dos 11 concelhos, há entre 0 e 2 infetados.