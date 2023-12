Idosa desapareceu do Hospital São Francisco Xavier, família diz que não teve o acompanhamento familiar necessário

Lusa

Avelina Ferreira saiu do hospital pelo próprio pé sem que ninguém desse conta.



Pormenores com a jornalista Joana Carvalho Reis.



O São Francisco Xavier não explica por que razão não permitiu à doente ser acompanhada por um familiar.



Questionada pela Antena 1, a administração do Hospital diz apenas que no processo clínico foi registado que a doente apresentava "bom estado geral" e que nos momentos em que interagiu com os profissionais de saúde estava consciente, orientada e colaborante.



No entanto, não esclarece se é hábito impedir doentes com demências de serem acompanhados por familiares nem justifica essa decisão.