Idoso de 74 anos morre em acidente de trator em Chaves

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses, José Lima, a vítima do acidente, que ocorreu na aldeia de Alanhosa, foi um homem de 74 anos.

O comandante adiantou ainda que os bombeiros fizeram deslocar ao local um carro de desencarceramento e uma ambulância, tendo estado também presentes uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.

Já de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, o óbito foi declarado no local, depois do alerta para a emergência ter sido dado às 12:17, através do 112.