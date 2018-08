Idosos em luta contra o calor

Foto: Epa-António Cotrim

Esta sexta-feira os termómetros vão voltar a ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país.



Para esta sexta-feira, o IPMA prevê tempo excecionalmente quente, com céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada.



A previsão aponta para temperaturas máximas acima dos 30º e a ultrapassar os 40º em muitos locais. Os termómetros vão subir até aos 44º em Santarém, 43º em Setúbal, Évora, Beja e Castelo Branco, 42º em Lisboa e Portalegre, 41º em Braga e 40º em Vila Real e Sines.



Já as mínimas não vão baixar dos 18º (Leiria).