Idosos são os menos afetados pela ansiedade e sintomas depressivos do confinamento

Outra conclusão do estudo é de que as mulheres têm mais níveis de ansiedade, stress e sintomas depressivos no confinamento do que os homens.O psiquiatra Pedro Morgado diz também este estudo que a manutenção do trabalho online, a prática de exercício físico e um baixo consumo de notícias sobre a pandemia são fatores que contribuem para uma melhor saúde mental durante o confinamento.