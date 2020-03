Idosos transferidos para o Hospital Militar do Porto

Vão ser transferidos para o Hospital Militar do Porto os 16 utentes que estão infetados no Lar Geriabranca, em Albergaria-a-Velha. Desde que os primeiros casos foram detetados, no início da semana, todos os utentes e funcionários foram submetidos a análise para a Covid-19. No total, deram positivo 14 dos 22 funcionários e 20 dos 26 utentes.