IGAI admite limitações na recolha de prova sobre mensagens racistas nas polícias

A Inspeção-Geral da Administração Interna admitiu hoje limitações na recolha de prova no inquérito aberto em novembro sobre as publicações feitas por elementos da PSP e GNR nas redes sociais com alegado conteúdo discriminatório e incitamento ao ódio.