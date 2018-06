IGAI atenta à presença da extrema-direita nas forças de segurança

RTP07 Jun, 2018, 10:28 / atualizado em 07 Jun, 2018, 10:57 | País

“Não tenho a indicação de que exista uma infiltração organizada, em forma de associação criminosa. Tenho queixas que são analisadas e investigadas. Não vou dizer qual o resultado de investigações que estejam em curso”, afirma Margarida Blasco na entrevista publicada esta quinta-feira.Margarida Blasco sublinha o facto de haver somente 14 inspetores para um total de 50 mil agentes das forças de segurança.



Questionada sobre o teor do Relatório Anual de Segurança Interna de 2017, que apontava para a “infiltração de pessoas de extrema-direita no sector da segurança privada”, e a eventual repetição deste fenómeno nas polícias, a responsável enfatiza que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) “tem um papel pequeno” no que diz respeito ao domínio privado.



“Se detetar algum membro das forças de segurança a prestar serviço numa destas empresas atuará. É uma situação que tem sido muito fiscalizada, até porque há departamentos na PSP que fazem esse controlo. A IGAI acompanha estes fenómenos a par e passo, para evitar que se instalem e progridam”, declara.



A inspetora-geral refere-se também às situações de alegado racismo nas polícias, afiançado que a IGAI tem vindo a agir para contrariar comportamentos discriminatórios.“A IGAI tem tomado medidas para evitar estas situações. Quem pratica este tipo de atos e é condenado deve, como é evidente, ser erradicado. Queremos forças e serviços de segurança que cumpram intransigentemente os direitos humanos. E nisso somos intransigentes”, responde Margarida Blasco, quando confrontada com casos como o de 17 polícias acusados de racismo e tortura sobre jovens da Cova da Moura.“Podemos compreender determinados fenómenos mas não pactuamos com eles. E queremos ir a fundo”, acentua, para depois sustentar que a pergunta sobre a eventual existência de racismo entre as forças de segurança deve ser colocada “ao cidadão, que tem meios para dizer se acha que foi vítima” de comportamentos nesse sentido.