IGAS abre processo de inspeção a baixas médicas na PSP

Em virtude das ausências dos polícias, esses jogos tiveram de ser cancelados. Eram partidas organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional no passado fim de semana.



Os polícias alegaram doença para não comparecer. Mas, como coincidiram com o momento dos protestos públicos e foram vários em simultâneo, levantou-se a suspeita sobre a veracidade dos certificados de incapacidade temporária apresentados.



O processo de inspeção será articulado com a Inspeção-Geral da Administração Interna.