IGAS fiscaliza aborto. Todos os serviços do SNS vão ser inspecionados

O objetivo é verificar se estão a ser seguidas as normas relativas à objeção de consciência e se as mulheres grávidas que optam pelo aborto estão a ser encaminhadas para os serviços dentro dos prazos legais.



A decisão surge depois de o Diário de Notícias ter noticiado no passado sábado que os hospitais públicos estão a violar a lei do aborto.



Manuel Pizarro garante que o Ministério da Saúde vai agir rapidamente para resolver esta questão.