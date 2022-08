IGAS pede esclarecimentos pela morte de um homem no jardim do Hospital de Santa Maria

"Informamos que em relação ao caso de um homem que foi encontrado morto nos jardins do Hospital de Santa Maria, a IGAS irá abrir um processo de esclarecimento, que visa obter junto do Hospital de Santa Maria informação detalhada sobre a ocorrência", adiantou a IGAS em resposta enviada à Lusa.

Segundo o jornal Correio da Manhã, o cadáver de um homem de 62 anos foi encontrado na terça-feira nos jardins do Hospital de Santa Maria. A informação foi confirmada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O homem terá dado entrada na madrugada de segunda-feira no serviço de urgências daquela unidade hospitalar, mas terá abandonado o local após a triagem. Acabou por ser encontrado ao final da tarde de terça-feira num dos jardins junto ao edifício, com o óbito a ser declarado pela equipa do INEM da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do próprio hospital.