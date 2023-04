Igor Brito não vê o filho há sete meses

Enquanto a guarda era discutida no Tribunal de Família e Menores a criança desapareceu. Igor Brito acusa a ex-companheira de rapto. Avançou com uma queixa na PSP, que deu entrada no Ministério Público no ano passado, mas até agora continua sem qualquer resposta.