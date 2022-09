Igreja Católica acusada de ter causado prejuízos de 16 milhões de euros

O valor que terá custado a extinção de uma fundação em Guimarães. A Fundação Lusitânia foi fundada em 2009, mas agora é um caso de justiça. Para além do processo cível, existem duas queixas crime de burla qualificada que envolvem a extinção desta instituição. Os missionários do Santíssimo Redentor acusam o então presidente da fundação e um sacerdote de terem burlado toda a congregação. Já o Presidente da instituição acusa os sacerdotes de o terem burlado para ficarem com o património que ele próprio doou.