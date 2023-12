Igreja insta partidos a fazerem propostas concretas para que eleitores não votem por raiva

Paulo Cunha - Lusa

"As eleições que se aproximam exigem propostas assertivas e conteúdos programáticos compreensíveis para que se possa, a nível nacional, discutir projetos e apresentar soluções. Só assim os cidadãos podem ser levados a optar pela adesão a projetos concretos e não a votar pela raiva ou desilusão ou, pior ainda, a não votar", lê-se na mensagem de Ano Novo hoje divulgada pela CEP.



Na mensagem, a CEP lembra que 2023 "foi abundante em crises políticas, sociais e económicas", com especial impacto nas áreas da saúde, educação e habitação, e que no próximo ano os eleitores serão chamados às urnas para votar nas eleições Legislativas, para o Parlamento Europeu e para a Região Autónoma dos Açores.



"Ninguém deve excluir-se do processo de escolha daqueles que julga mais capazes de administrar os recursos que são sempre escassos, em prol do bem comum, para garantir a igualdade de oportunidades e os direitos constitucionalmente consagrados", sublinha a CEP.