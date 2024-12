Igualdade de género em debate na Gulbenkian

Foto: Nuno Patrício - RTP

A igualdade de género é o tema em destaque numa conferência que decorre a partir desta quinta-feira na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. Ao longo dos últimos anos, foram implementados vários projetos para promover a ideia de direitos iguais para homens e mulheres no dia-a-dia, por exemplo, no trabalho doméstico.