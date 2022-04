IL acusa Costa de violar Regimento da AR por não comparecer na Comissão de Assuntos Europeus

Em declarações aos jornalistas, o deputado Bernardo Blanco disse que a IL verificou, no calendário de audições orçamentais, que seria o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, a responder na Comissão de Assuntos Europeus.

Segundo o deputado, a IL levantou hoje a questão na conferência de presidentes de comissões e foi informado que "o primeiro-ministro nunca virá" à Comissão de Assuntos Europeus.

"O que foi dito pelo presidente da Assembleia da República é que é uma opção política o primeiro-ministro não vir e vir o secretário de Estado, como se não cumprir o regimento fosse uma opção política", criticou Bernardo Blanco.

Na orgânica do atual Governo, os Assuntos Europeus passaram para a dependência direta do primeiro-ministro (antes estavam nos Negócios Estrangeiros), com Tiago Antunes como secretário de Estado.

De acordo com o Regimento da Assembleia da República, "os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respetivas comissões parlamentares permanentes pelo menos quatro vezes por cada sessão legislativa, incluindo a audição na especialidade em sede de discussão do Orçamento do Estado".

O deputado da IL frisou que o Regimento "não fala em membros do Governo, mas em ministros" e levantará a questão na próxima conferência de líderes.

"Se tudo ficar igual, recorreremos para plenário e, depois de uma discussão pública e na qual esperamos que o primeiro-ministro possa refletir, o plenário poderá votar", disse, admitindo que o partido também vai ponderar sobre como atuar perante esta "violação do Regimento".

Para o deputado, o primeiro-ministro quis "ficar com os benefícios de ter essa pasta num futuro caminho para a Europa, mas não quer ter a responsabilidade de responder sobre ela".

"É grave, sobretudo numa altura em que a Comissão de Assuntos Europeus tem especiais responsabilidades devido à guerra na Ucrânia", disse, acrescentando que não ter um ministro ao qual pedir esclarecimentos "retira dignidade" a esta comissão parlamentar.